Encyclopédie collective en ligne – L’EPFL a renforcé sa présence sur Wikipédia Les mentions de l’École polytechnique fédérale de Lausanne dans des articles de l’encyclopédie sont passées de 2100 à plus de 3300 depuis juillet 2020 grâce à des ateliers en ligne et des «marathons d’édition».

Les étudiants, scientifiques et membres du personnel de l’EPFL ont été invités à partager leur expertise, écrire ou éditer des articles sur Wikipédia. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

L’École polytechnique fédérale de Lausanne tire un bilan positif du projet Wikipédia-EPFL, destiné à améliorer la représentation de la haute école dans l’encyclopédie collective en ligne. Depuis juillet 2020, les mentions de l’EPFL dans des articles sont passées de 2100 à plus de 3300. Plus de 130 nouveaux articles ont aussi été écrits durant cette période.

Lancé l’été dernier à l’initiative du président de l’EPFL Martin Vetterli, le projet a invité les étudiants, scientifiques et membres du personnel de l’école à partager leur expertise, écrire ou éditer des articles, explique vendredi l’EPFL dans un communiqué. Pour y parvenir, 18 ateliers en ligne et quatre «ediathons» – ou «marathons d’édition» – ont été organisés, réunissant plus de 350 participants.

Le président de l’EPFL Martin Vetterli a lancé le projet Wikipédia-EPFL l’été dernier. (Photo d’archives) KEYSTONE/Laurent Gillieron

Ceux-ci ont notamment été formés à l’univers de Wikipédia, pour savoir comment créer, modifier ou enrichir les contenus de la plateforme. Quant aux «ediathons», ils ont été organisés autour de quatre thèmes: la science, les femmes en science, la diversité et la durabilité. L’EPFL a également mis sur pied un service de création d’articles biographiques afin d’augmenter la visibilité de ses professeurs.

Principale source des Suisses

D’après le Baromètre scientifique suisse 2019, internet, et Wikipédia en particulier, constitue la principale source des Suisses pour s’informer sur la science, souligne l’EPFL. Les sujets ou articles référencés sur l’encyclopédie sont aussi de plus en plus souvent cités dans la littérature scientifique.

«Renforcer la présence de l’EPFL sur Wikipédia est faisable, intéressant et nécessaire.» Martin Boyer, chef de projet

«Nous souhaitions montrer à la communauté EPFL que renforcer la présence de l’école sur Wikipédia est faisable, intéressant et nécessaire», indique le chef de projet Martin Boyer, cité dans le communiqué. Il espère désormais que le projet prenne de «l’ampleur» avec des étudiants et scientifiques qui contribuent davantage par eux-mêmes à l’encyclopédie.

Un dernier événement est pour l’instant prévu en septembre. Il s’agira d’un «hackathon» – ou «marathon de programmation» – destiné aux scientifiques des données, qui seront formés à l’infrastructure de la base de données Wikidata.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.