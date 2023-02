Nouvel outil contre le Covid – L’EPFL détecte le virus en dix minutes et sans se tromper Un dispositif identifie le SARS-CoV-2 sur simple prélèvement salivaire, en très peu de temps et sans risque de faux positif. Romaric Haddou

Le système est conçu pour reconnaître une partie bien précise du génome du SARS-CoV-2, il n’y a donc pas de risque de confusion avec d’autres virus respiratoires. KEYSTONE

Un dispositif qui permet de détecter le SARS-CoV-2, virus responsable du Covid, en une dizaine de minutes, sans risque d’erreur et dans un environnement non médical. C’est ce que vient de mettre au point une équipe de scientifiques de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), de la Haute École spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI) et de l’Université de la Suisse italienne (USI).