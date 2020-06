Hautes écoles sous la loupe – L’EPFL entre dans le Top 15 mondial Dans le classement 2021 de l’Institut QS, l'École polytechnique fédérale de Lausanne gagne quatre rangs et rejoint l’EPFZ parmi les meilleurs établissements du monde. Elles sont même les deux meilleures en Europe. François Barras

L'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) grimpe au 14e rang (quatre places de mieux en une année) du classement de l’Institut britannique QS. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Depuis 2003, quand la mode a été lancée par l’Université Jiao-tong de Shanghai, les classements, ou rankings, dispensent leurs notes aux meilleurs élèves parmi les hautes écoles à travers le monde. Certains sont plus respectés – et attendus – que d’autres, tel celui effectué annuellement par l’Institut britannique QS. Et pour la première fois deux établissements suisses font leur entrée dans son Top 15 des 1000 écoles analysées: si l'École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) conserve sa 6e place, sa consœur vaudoise, l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), grimpe au 14e rang, soit quatre places de mieux en une année. Les deux écoles fédérales sont également les deux seuls établissements européens à faire partie des 20 meilleures écoles, toujours selon l’Institut QS.

Effet Nobel probable

Les critères mis en avant sont la réputation au sein du monde académique, la facilité à l’embauche des nouveaux diplômés, l’impact de la recherche, les capacités d’enseignement et les relais internationaux. Il n’est pas impossible que l’EPFL ait bénéficié de l’effet Nobel, qui voit la notation d’un établissement majorée quand il a abrité un Prix Nobel – en l’occurrence le Vaudois Jacques Dubochet, colauréat du prix Nobel de chimie en 2017.

Viennent ensuite, dans le classement 2021, les Universités de Zurich (69e), Genève (106e), Berne (114e) et Bâle (149e). Celle de Lausanne passe du 153e au 169e rang. Peut mieux faire.

