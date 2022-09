Canton de Neuchâtel – L’EPFL et le CSEM ouvrent un centre de fabrication avancée Le Centre de recherche en micro-fabrication (M2C) a été inauguré mardi. Des activités de recherche et de transfert de nouvelles technologies sont prévues.

L’EPFL et le CSEM ouvrent un centre de fabrication avancée à Neuchâtel pour relever les défis technologiques de l’industrie manufacturière. Le Centre de recherche en micro-fabrication (M2C), inauguré mardi, va regrouper des activités allant de la recherche fondamentale au transfert de nouvelles technologies vers l’industrie.

Le centre M2C va se focaliser sur différentes méthodes de fabrication 3D de haute précision. Il couvrira toutes les étapes de développement, de la recherche fondamentale – effectuée par les laboratoires de l’EPFL – au transfert de technologies durables à fort impact économique vers l’industrie – sous la conduite du CSEM, ont indiqué les deux partenaires.

Le centre servira de catalyseur pour favoriser la collaboration entre les partenaires académiques, institutionnels et industriels, et fonctionnera comme une plateforme de formation pour ses parties prenantes. «Précises, novatrices et numérisables, les techniques de fabrication 3D sont au cœur de la mutation industrielle actuelle, dans laquelle objets et ordinateurs sont de plus en plus connectés», a expliqué Bruno Studach, directeur opérationnel du M2C, cité dans le communiqué.

La fabrication additive ou impression 3D consiste à fabriquer des objets par ajout de matière en couches successives. Elle tire son succès croissant de la liberté de conception qu’elle offre et des pièces complexes, mais légères et robustes, qu’elle permet de réaliser.

Avec les méthodes de fabrication 3D, toutes les étapes de création peuvent être numérisées, du design à la production. Une seule machine est à même de produire des composants fondamentalement différents.

Du spatial à l’industrie horlogère

Au sein du M2C, scientifiques et ingénieurs vont créer le design, développer et tester de nouveaux matériaux et outils de fabrication afin d’en tirer le meilleur profit. Par leurs caractéristiques si particulières, les pièces imprimées en 3D ont de l’attrait tant pour l’industrie spatiale, que pour la mise au point de prothèses médicales sur mesure, de dispositifs micro-fluidiques, ou encore de pièces horlogères.

La possibilité d’intégrer des capteurs et d’autres fonctions, directement dans des composants fabriqués en 3D, ouvre la voie à la collecte de données multiples et précises, que ce soit pour effectuer de la maintenance prédictive ou pour le monitoring d’installations technologiques complexes. Le centre M2C offrira des solutions pour des composants et systèmes d’une taille allant de quelques microns à quelques dizaines de centimètres.

À travers cette collaboration multidisciplinaire, «les laboratoires de l’EPFL et du CSEM partageront des équipements de pointe et œuvreront ensemble afin d’accélérer l’adoption de nouvelles technologies de production pour garantir l’innovation et la compétitivité de l’industrie manufacturière suisse», a expliqué Olha Sereda, une des responsables de ce projet au CSEM.

ATS

