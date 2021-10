Discriminations dénoncées – L’EPFL exclut les Suisses de France voisine de ses portes ouvertes En raison de la crise sanitaire, l’institution limite l’accès à ses journées d’information aux seuls élèves scolarisés en Suisse. Des parents sont furieux. Julien Culet

Image d’illustration, bâtiment ME de l’EPFL. Patrick Martin

De nationalité suisse, vivant à quelques kilomètres de la frontière et scolarisé au Lycée international de Ferney-Voltaire, dans l’Ain (F), le fils de Christine* ne pourra pourtant pas assister aux journées d’information de l’EPFL. En raison de la situation sanitaire, l’institution a en effet décidé d’en limiter l’accès aux seuls élèves des écoles secondaires suisses. La maman trouve la mesure «discriminatoire» pour ceux qui habitent en France. «Je suis touchée par le fait qu’on empêche les frontaliers et les Suisses de l’étranger de participer, critique-t-elle. D’autant plus que le lycée est très fréquenté par des enfants intéressés par l’EPFL et ayant des parents qui travaillent au CERN ou dans les organisations internationales.»