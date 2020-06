Lausanne – L’EPFL invente un textile intelligent Des chercheurs de l’école polytechnique ont mis au point des capteurs souples intégrés aux vêtements qui sont capables de fournir des données sur la respiration ou les mouvements. Des applications médicales sont envisagées.

Les scientifiques de l’EPFL ont inventé un système qui capte plusieurs variations de déformations telles que l’étirement, la pression ou la torsion, le tout simultanément et avec un seul capteur. KEYSTONE

Des fibres intégrées aux textiles capables de fournir des données sur notre corps en analysant les déformations du tissu ont été mises au point par des chercheurs de l’EPFL. Cette technologie, basée sur des lignes de transmissions souples, pourrait trouver des applications médicales, notamment.

«Imaginez qu’un vêtement ou un lit d’hôpital puisse fournir des données sur votre respiration, vos gestes, ou encore qu’intégré à de l’intelligence artificielle, ce dispositif puisse aider des robots à interagir avec des humains d’une façon sécuritaire et intuitive. Tout cela, les lignes de transmissions souples sont capables de le faire», indique Andreas Leber, assistant-doctorant au Laboratoire des fibres et matériaux photoniques (FIMAP).

Les scientifiques ont mis au point un système qui capte plusieurs variations de déformations telles que l’étirement, la pression ou la torsion, le tout simultanément et avec un seul capteur.

«Il est compliqué de mesurer plusieurs mouvements en même temps. De plus, les capteurs usuels posent plusieurs problèmes: ils sont fragiles et se cassent facilement. Sur une grande surface, il faut en placer beaucoup. Le textile perd alors tous ses atouts. Pour finir, un capteur est spécialisé dans la captation d’un seul type de déformation», explique Andreas Leber, cité lundi dans un communiqué de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Impulsions électriques

En introduisant le concept de réflectométrie dans la création des capteurs fibrés et souples, l’équipe de Fabien Sorin et Andreas Leber a apporté une nouvelle dimension aux fibres intelligentes.

«Cela s’apparente à la technique du radar, mais au lieu de manier des ondes électromagnétiques, nous employons des impulsions électriques», indique l’assistant-doctorant. «Nous transformons nos fibres en lignes de transmission. En mesurant le temps entre l’émission d’un signal et sa réception, nous pouvons déterminer l’endroit exact de la déformation, son type ainsi que son intensité».

Cette technologie de détection n’a jamais été appliquée dans des structures combinant une extrême souplesse mécanique avec une haute performance électronique, ce qui se révèle la clé pour identifier des distorsions.

Métal liquide et fibre optique

La configuration de la fibre est complexe: métal liquide comme conducteur électrique et technique de fibres optiques pour la fabriquer. «Pour fonctionner, la structure, de l’ordre de grandeur de dizaines de micromètres, doit être parfaite», ajoute Andreas Leber. La surface textile devient alors un capteur en elle-même.

«Le défi est de créer ces lignes de transmission en employant des matériaux entièrement souples. Le tout en utilisant une méthode simple et à grande échelle», complète le Pr Sorin. La prochaine étape consistera à rendre cette technologie plus mobile, à savoir réduire l’électronique afin qu’elle devienne plus portative.

