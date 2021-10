L’EPFL renforce sa lutte contre le harcèlement sexuel, le sexisme et l’homophobie sur le campus. Elle a pris une série de mesures de prévention, de soutien et d’accompagnement. Elle dévoile en parallèle les résultats d’une enquête: si 80% de la communauté EPFL est satisfaite du climat général, 30% déclare avoir été victime de discriminations.

C’est la commission Polyquity de l’Association estudiantine AGEpoly de l’EPFL – qui promeut l’égalité de genre sur le campus via son projet #PayeTonEPFL – qui avait tiré la sonnette d’alarme en décembre 2020. Elle avait recueilli de nombreux témoignages d’étudiantes et d’étudiants sur des expériences de harcèlement sexuel, de sexisme, de gestes déplacés, de menaces ou d’homophobie.

Depuis janvier dernier et sous la direction de la vice-présidente pour la transformation responsable (VPT) à l’EPFL, une Task Force Harcèlement A-Z & Promotion d’une culture du respect a été mise sur pied avec six groupes de travail, dont AGEpoly. Son rôle est de mettre en place des mesures de prévention et de sensibilisation, et d’assurer que les situations de harcèlement ou de discrimination soient gérées avec la plus grande attention.

«Impartial, efficace et humain»

Deux structures distinctes vont prochainement remplacer le dispositif actuel afin d’améliorer le point d’entrée et le suivi des plaintes, a indiqué mercredi l’EPFL: le Réseau Soutien & Confiance, qui sera le dispositif de première prise en charge des situations, et le Bureau Conformité Respect, chargé de la gestion des plaintes. Ce dernier sera dirigé par une personne externe et indépendante de l’EPFL, afin de garantir un traitement impartial et efficace.

«Le but est d’une part d’assurer que toute personne de l’institution susceptible d’accueillir une victime de harcèlement soit suffisamment formée pour le faire de manière adéquate et la rediriger en fonction des besoins, et, d’autre part, d’avoir un système de dépôt de plaintes qui soit impartial, efficace et humain», explique Gisou van der Goot, vice-présidente pour la transformation responsable.

Les travaux de la Task Force ont aussi permis de prendre des mesures en matière de prévention et de soutien lors des événements festifs de l’EPFL, avec notamment l’instauration d’une «Safe Zone» et de personnel formé pour la prise en charge des personnes harcelées, relève l’Ecole.