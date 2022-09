Solidarité durable à Lonay – L’épicerie citoyenne et bénévole est un pari gagnant Fonctionnant grâce à un groupe d’habitants, l’échoppe se porte comme un charme. Reprise en 2007, elle célèbre son anniversaire après avoir joué les pionnières. Raphaël Cand

Lancée il y a quinze ans sous le système participatif et bénévole, l’épicerie de Lonay est un modèle de citoyenneté. Son président Laurent Venezia est ici en compagnie de Sylviane, une volontaire. 24HEURES/FLORIAN CELLA

Il est 8 h 30 quand on entre dans l’Épicerie de Lonay ce matin-là. Derrière le comptoir, on rencontre Sylviane, une caissière pas tout à fait comme les autres. À l’instar d’une vingtaine de volontaires, elle gère la boutique bénévolement une demi-journée par semaine. Et ce depuis 2007, date à laquelle un groupe de citoyens désireux de maintenir une vie sociale active au centre du village s’est démené pour conserver cette échoppe, destinée à disparaître.