Entraide sociale à Nyon – L’épicerie solidaire renaîtra près de la gare, avec un café Héritière de la distribution alimentaire mise en place lors de la première vague Covid, la Soliderie s’installera cet été au parking du Martinet. Yves Merz

Une bénévole au travail dans l’ancienne épicerie solidaire ouverte trois mois au centre-ville de Nyon lors de la deuxième vague de Covid. DR/La Soliderie

Le projet de la Soliderie fait partie de ces perles qui se sont mises à briller dans la grisaille de la pandémie. Emporté par sa volonté d’aider les personnes les plus vulnérables au cœur de la crise, un groupe de bénévoles a travaillé pendant des mois à la création d’un lieu d’accueil et d’échanges combinant un café et une épicerie solidaire.