Coronavirus – L’épidémie de Covid-19 ne faiblit pas aux États-Unis Les États-Unis ont encore enregistré plus de 60’000 cas supplémentaires samedi, ainsi que plus de 1000 décès liés à l’épidémie du coronavirus.

Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde par le coronavirus (archives). KEYSTONE/AP/DAVID SANTIAGO

Les États-Unis ont enregistré samedi plus de 60’000 nouveaux cas de coronavirus pour le cinquième jour d’affilée, selon un comptage de l’université Johns-Hopkins. Durant les dernières 24 heures, le pays a compté 61’262 cas supplémentaires et 1051 nouveaux décès.

Les États-Unis ont maintenant recensé plus de 4,6 millions de contaminations et 154’319 décès, ce qui en fait le pays le plus durement touché au monde. Ces nouveaux chiffres sont publiés alors que la Floride se préparait à l’arrivée de la tempête tropicale Isaias, qui devrait redevenir un ouragan à l’approche de la partie sud-est de l’État ravagé par le virus.

Samedi, la Floride a signalé 179 autres décès, établissant un nouveau record et portant son nombre de décès à cause du virus à 6843. Parmi les États américains, seule la Californie, qui compte plus du double de la population de Floride (21 millions), a enregistré davantage de cas de coronavirus.

Record de contaminations au Mexique

Plus au sud, le Mexique a comptabilisé samedi pour la deuxième journée consécutive un record de contaminations au coronavirus, avec 9556 nouveaux cas en 24 heures, selon les chiffres du secrétariat fédéral à la santé. Le total de cas de contagion dans le pays atteint désormais les 434’193. Les décès sont au nombre de 47’472, dont 764 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Le Mexique, qui compte 128,8 millions d’habitants, est le troisième pays au monde en nombre de décès liés au coronavirus derrière les États-Unis et le Brésil. Son taux de mortalité, qui est de 362,1 décès pour un million d’habitants, est cependant inférieur aux taux de plusieurs pays d’Europe et d'Amérique latine.

( ATS/NXP )