Vie politique – L’épidémie fait tousser le Conseil d’Yverdon Les travaux du législatif de la deuxième ville du canton ont dû s’interrompre faute de quorum. En pleine campagne, les débats vont tourner au ralenti. Erwan Le Bec

La salle de La Marive à Yverdon-les-Bains, pensée pour accueillir le Grand Conseil et le Conseil d’Yverdon, l’été dernier. Les normes sont depuis devenues plus drastiques encore. ARC Jean-Bernard Sieber ARC

Ça y est, la politique aussi est contaminée. Élus et fonctionnaires vaudois s’attendaient à des jours difficiles pour l’exercice des droits politiques (lire 24heures d’hier), les voici déjà.

Jeudi soir, le Conseil communal de la deuxième ville du canton a dû composer avec un taux d’absentéisme record, un ordre du jour creux ou presque (sans offenses pour la rénovation de la capite des vignes communales) par le retrait de la plupart des objets afin d’écourter les débats et sur la Toile un coup de sang du PLR sur le maintien de la séance, le jour même.

Séance d’ailleurs écourtée comme jamais. Les élus ayant commencé à dégarnir plus ou moins discrètement les rangs en vue des divers. Résultat: le quorum minimal, soit 50 élus sur 100, a été atteint après 2h20 de palabres (contre 4h d’ordinaire), entraînant la clôture immédiate.

«Et ce n’est que le début, indique un élu du camp rose-vert. Ce sera évidemment encore plus difficile dans un mois. Dieu sait comment on va faire…»

À risque et pesée du risque

Dans les rangs, aucun senior ou personne à risque ou presque. Deux absents à l’Exécutif, qui aurait selon nos informations freiné des quatre fers. Des absents pour cause de quarantaine, de virus diagnostiqué, ou autre.

Première citoyenne, la socialiste Natacha Ribeaud Eddahbi confirme. «Cela montre la fragilité des institutions et pose des questions de fond. Même avec 40 élus en moins, ce qu’on avait en début de séance, est-ce qu’on est réellement légitime? Est-ce qu’on doit se limiter aux strictes urgences, en sachant qu’à ce moment chacun a sa vision de ce qui est urgent ou pas?» Sans parler du symbole, à savoir la continuité de la vie politique en pleine pandémie. «Pas de raison de s’arrêter si la matière est là», réagissent en cœur UDC et Verts. «On doit être réactif aux besoins des Yverdonnois et montrer l’exemple en respectant des gestes barrières strictes», ajoute l’écologiste Younes Seghrouchni.

«Le Conseil reste le moment où les citoyens peuvent interpeller la Municipalité», souligne l’édile, s’appuyant sur une décision du Bureau et de tous les chefs de groupe.

«Les questions, on peut les poser aussi par écrit, balaye le PLR Christian Weiler, lui-même ancien président. En période de crise on doit tous se concentrer sur l’essentiel: il y a le budget et peut-être des préavis essentiels à la fin de l’année. Il faut savoir distinguer ce qui est électoraliste de réellement urgent pour la population.» Une allusion au fait que l’unique réel débat du soir ait porté sur le postulat demandant un plan de relance communal, postulat rose-vert (lire encadré). Un peu plus tôt, présidente en place soulignait de son côté que les inaugurations pouvaient aussi attendre, à l’image de celle de la route de contournement qui avait été maintenue en comité réduit.

«Chacun fait son choix et pèse le risque», ajoute la socialiste Pascale Fischer. Le risque étant aussi que les dossiers en cours, les grands projets et les débats en vue des élections, tournent au ralenti pendant des mois.