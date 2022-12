Transports lacustres – L’épopée houleuse des Navibus prend fin Toutes deux tombées en panne, les vedettes rapides de la CGN ont été retirées de l’horaire. Elles seront vendues à l’étranger. Claude Beda

Les Navibus peuvent atteindre la vitesse de 50 km/h. Mais ils ne peuvent accueillir «que» 120 passagers. Christian Brun/24 heures

C’est une page de la navigation lémanique qui se tourne. Les Navibus ont été retirés de l’horaire de la CGN. Les récentes pannes dont ont été victimes les deux vedettes rapides n’y sont pour rien, selon le directeur Andreas Bergmann: «Avec l’arrivée des Naviexpress, plus grands et presque aussi rapides, il était prévu de les retirer de notre offre.» Le «Coppet» est hors service depuis plusieurs mois et le «Genève» est tombé en panne le 8 décembre, la veille de sa dernière course horaire. Les moteurs des deux monocoques à propulsion hydrojet ont lâché. Tout un symbole.