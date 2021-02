Pierre Maudet a essuyé ce lundi un cinglant revers en étant condamné pour son voyage à Abu Dhabi. Le magistrat genevois a répété pendant trois ans que son affaire n’avait rien de pénal, dénonçant un tribunal politico-médiatique. Ce jugement, au terme d’un procès dont il a salué la bonne tenue, vient mettre à mal sa ligne de défense. Et son image de probité, désormais entachée par le sceau de la justice.

C’est dans ce contexte des plus compliqués que l’ex-homme fort du Conseil d’État aborde la dernière ligne droite pour tenter de conserver son poste, le 7 mars. La tâche s’annonçait ardue, elle semble vouée à l’échec. Après avoir affirmé haut et fort qu’il se retirerait en cas de condamnation, il n’accepte pas d’être reconnu coupable. La partie n’est pas finie, dit-il, puisqu’il va faire appel.

Pierre Maudet met déjà en avant l’acquittement dont il fait l’objet sur une partie de l’affaire et le fait qu’il évite la peine de prison avec sursis requise par le procureur. Il s’érige donc en victime d’un Ministère public qu’il juge excessif. Nul doute qu’il s’appuiera là-dessus pour accentuer sa nouvelle posture de chantre de l’antisystème. Or ce virage, amorcé dès sa démission, paraît risqué. L’édile PLR bon teint s’est mué en défenseur de la population et des petits indépendants contre l’administration. Le voici, en plus, condamné par ce système. Mais peu d’électeurs seront dupes: ils se rappelleront qu’il est magistrat depuis quatorze ans et qu’il a donc été l’incarnation de ce même système.

Ce verdict ne devrait influencer ni les anti-Maudet ni ses fans. Les premiers sont confortés dans leur opposition tandis que les seconds ne changeront pas d’avis pour «si peu». À moins de deux semaines de l’élection, le jugement ne devrait avoir un impact que sur les indécis. Dans une campagne qui peine à décoller, phagocytée par le ministre déchu, nombreux sont ceux qui «attendaient de voir» et s’en remettaient à la justice.

Aux mensonges, à la faillite morale vient désormais s’ajouter la condamnation pénale. La balance paraît bien lourde. Le candidat sans cravate va devoir s’employer pour obtenir un score honorable.