La série se poursuit à Lausanne – L’EPSIC visée à son tour par une alerte à la bombe Après le gymnase de Beaulieu et l’École professionnelle commerciale mercredi, un nouvel établissement lausannois est en cours d’évacuation. Rebecca Mosimann DÉVELOPPEMENT SUIT

La police a bouclé le périmètre de l’école. VQH

Le sort s’acharne. La douzième alerte à la bombe depuis le 27 janvier dans un établissement scolaire vaudois est en cours. Il s’agit de l’EPSIC, l’école professionnelle lausannoise. La direction de l’école a trouvé un mot avec la menace et en a informé la police à 14h, précise la police cantonale. L’évacuation a eu lieu 15 minutes plus tard. Elle est toujours en cours. L’intervention mobilise 8 voitures de police et de gendarmerie.