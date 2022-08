Ruben Contreras (à dr.) en compagnie (de g. à dr.) d’Olga Zabelinskaya (3 fois médaillée olympique et 2 fois championne du monde), Petra Stiasny (championne suisse de la montagne), Aline Seitz (10 fois championne suisse sur piste et 1 Coupe du monde), Caroline Baur (championne suisse sur route), Gaby Traxler et Rotem Gafinovitz (ancienne championne d’Israël).

DR