Football – L’équipe de Suisse à Lausanne? Une rareté Voir des maillots rouges avec une croix blanche frappée dessus dans un stade de la capitale vaudoise est rare. Ce Suisse – Pays-Bas M21 de vendredi (19h), au stade de la Tuilière, en appelle d’autres. Robin Carrel

Le passage d’une équipe nationale sur une pelouse habituellement occupée par le Lausanne-Sport est bien plus rare qu’une victoire dans l’élite de ce même LS ces derniers mois. C’est dire! Un petit coup de «rewind» sur ce qui était encore des lecteurs de VHS s’impose et, on ne va pas vous mentir, ça file un sacré coup de vieux.

Prenez par exemple le dernier passage des «grands» de la Nati dans un stade lausannois. Vous ne vous rappelez pas? Rassurez-vous, nous non plus et il a fallu se plonger dans les statistiques sur le site internet de la fédération pour en retrouver la trace.

C’était le 8 septembre 1999 à la Pontaise, la Suisse jouait alors sa qualification pour l’Euro 2000 devant 12’500 spectateurs. Les Helvètes avaient fini par battre le Bélarus 2-0, grâce à un doublé de Kubilay Türkyilmaz (68e et 87e sur penalty).

Stefan Huber était au but, Alexandre Comisetti était entré en jeu et Christophe Jaquet était resté sur le banc toute la rencontre. Au final, la Nati avait raté la qualification pour un point contre l’Italie et au goal-average face au Danemark…

Avant? Un vilain Suisse-Finlande (1-2 en septembre 1997, heureusement illuminé par la présence de Jari Litmanen.)

Les M21 en balade

Par contre, où ç’a été encore plus sport, c’était pour retrouver un match de l’équipe de Suisse des moins de 21 ans sur un terrain du Lausanne-Sport. Le premier match des espoirs helvétiques a eu lieu en 1990 face à la Grèce et les «juniors» ne sont jamais venus sur le pré du Lausanne-Sport, trop grand pour une cuvée que l’ASF attendait bien maigre.

En revanche, à plusieurs reprises, une pelouse vaudoise a été mise à l’honneur. La dernière fois? C’était au… Stade municipal de Payerne, en mai 2006, contre la Belgique. Milos Malenovic avait donné la victoire à sa sélection, au sein de laquelle évolutaient aussi Arnaud Bühler, Reto Ziegler et David Marazzi. Toute aussi dépaysante est la défaite 1-2 des Rougets, une année plus tôt au Stade de Copet à Vevey, contre le Qatar.

Vincent Steinmann: «Pour nous, des parties comme celles-ci, c’est génial» Afficher plus «On a le stade parfait pour des matches comme celui-ci. Il s’y prête magnifiquement bien. On l’a dit dès le départ… Notre projet de développement des jeunes, de formation, ne touche pas uniquement la première équipe, mais aussi partout dans le canton de Vaud. Et surtout, fait aussi partie de ça: notre ambition d’accueillir des événements pour les jeunes talents. La Suisse M21 en est un exemple. On travaille aussi potentiellement, sur des tournois internationaux, des matches féminins, etc. Pour nous, des parties comme celles-ci, c’est génial. On est très content. Ça colle à tout ce qu’on a envie de faire. En prime, on a trois Lausannois dans l’effectif de Mauro Lustrinelli, plus deux anciens du club! C’est un vrai message.»

La plus mémorable de ces rencontres internationales en terres vaudoises est sans doute la plus prestigieuse également. Elle date du 20 août 2003, au Stade Juan-Antonio Samaranch. La Suisse M21 avait tenu en échec la France 1-1. Johan Vonlanthen avait ouvert le score (47e) et Benoît Cheyrou lui avait répondu (66e).

Sur le pré ce jour-là: Alain Rochat, Marco Wölfli, Xavier Margairaz, Tranquillo Barnetta, Stephan Lichtsteiner, Daniel Gygax mais aussi Patrice Evra, Alou Diarra, Florent Sinama-Pongolle, David Bellion et Jérémy Toulalan. Le sélectionneur français n’était autre que Raymond Domenech. Assurément, pas la plus grande volée des «Bleuets» de l’histoire…

On a aussi retrouvé la trace d’un autre Suisse-Bélarus (2-0), disputé la veille de celui des grands à la Pontaise, dans l’écrin de Colovray. Devant 500 spectateurs, Léonard Thurre et Gerardo Seoane avaient marqué. Sébastien Roth, Frédéric Page, Ludovic Magnin, Ricardo Cabanas, Alex Frei et Alexandre Quennoz étaient alors de l’aventure.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. @RobinCarrel

