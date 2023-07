Débuts à la Coupe du monde – L’équipe de Suisse avait besoin de se rassurer Les Suissesses ont employé leur match face aux faibles Philippines de la bonne façon (victoire 2-0). Même si cela doit un peu (beaucoup) à un étrange penalty. Florian Vaney

Coumba Sow a offert un précieux penalty à l’équipe de Suisse vendredi. AFP

«J’ai encore mal.» Dans un sourire plus qu’une grimace, ce sont les quatre mots employés par Coumba Sow au micro d’après-match. Sujet? La faute dont elle a été victime et qui a offert le penalty de l’ouverture du score à la Suisse pour son entrée en lice à la Coupe du monde. Le coup de pied maladroit qu’elle a reçu ayant un côté assez spectaculaire, il faut sans doute croire l’attaquante zurichoise. D’ailleurs, le penalty se discute finalement très peu, même si l’écrire fait mal à l’esprit du jeu. En résumé, c’est un coup de pied dans une jambe qui n’aurait rien pu faire du ballon. Et ça fait faute, toute généreuse puisse-t-elle sembler pour la Suisse.