Sélection M17 d’unihockey – L’équipe de Suisse compte sur ses deux Vaudoises L’Aiglonne Lilou Hedinger et l’Yverdonnoise Elisa Biolley sont les deux seules Romandes à évoluer sous le chandail à croix blanche. Pierre-Alain Schlosser

Lilou Hedinger et Elisa Biolley (ici lors d’une réunion de la Sélection Léman) sont les deux nouveaux joyaux de l’équipe de Suisse M17. VANESSA CARDOSO

On ne chantera plus l’hymne national d’une seule voix, dans l’équipe nationale d’unihockey. Désormais, le Cantique suisse s’interprétera aussi en français dans les rangs de la sélection M17 féminine. Deux jeunes Vaudoises de 16 ans ont réussi l’exploit de taper dans l’œil de la sélectionneuse Sarah Renggli. Un phénomène rare, puisque l’Aiglonne Lilou Hedinger et l’Yverdonnoise Elisa Biolley sont les seules Romandes figurant dans une équipe nationale, sélections masculines et féminines confondues. «Elles sont vraiment fortes et même meilleures que moi à leur âge», estime Laura Marendaz, ancienne joueuse de l’équipe nationale A, qui évolue depuis dix ans en LNA.