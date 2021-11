Football – La Suisse devra se passer de Fassnacht et Kobel, Imeri appelé Après les blessures d’Embolo et Elvedi, Murat Yakin a appris qu’il devra aussi se passer de l’attaquant de Young Boys et du gardien de Dortmund pour les matches contre l’Italie et la Bulgarie. Un Servettien appelé en remplacement. Sport-Center

Christian Fassnacht a quitté le terrain à la 13e minute, samedi.

Samedi, on apprenait que l’équipe de Suisse, qui doit jouer des matches capitaux contre l’Italie (le 12) et contre la Bulgarie (le 15) dans l’optique d’une qualification à la Coupe du monde 2022, devrait se passer de Breel Embolo et de Nico Elvedi.

Elvedi souffre d’une déchirure du ligament latéral de la cheville et sera absent entre 3 et 4 semaines. Embolo, lui, est à nouveau touché musculairement aux ischio-jambiers, comme face à l’Espagne en quart de finale du dernier Euro. Cette fois encore, l’attaquant devra se tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Première pour Imeri

Et dimanche, d’autres mauvaises nouvelles sont tombées. La première, Christian Fassnacht sera aussi absent. L’attaquant de Young Boys, victime d’un choc à la tête samedi contre Grasshopper (1-1), a quitté le terrain à la 13e minute. Des examens ont révélé une fracture de l’os temporal et une commotion cérébrale, annonce le club bernois dans un communiqué. Le joueur de 27 ans souffre aussi d’une audition «sévèrement restreinte» du côté droit et va probablement rester à l’hôpital jusqu’à lundi. Pour l’heure, aucune date de retour n’a été évoquée.

En fin d’après-midi, une autre mauvaise nouvelle tombait pour Yakin: Dortmund annonçait que le gardien Gregor Kobel, déjà blessé en octobre, ne pourrait pas participer aux matches de l’équipe de Suisse en raison d’une blessure à la hanche.

Murat Yakin a donc fait appel à trois joueurs pour remplacer tous ces blessés. Il a convoqué pour la première fois le gardien Philipp Köhn et un défenseur central, le Vaudois Bryan Okoh, tous deux du RB Salzbourg, et le milieu de terrain du Servette FC, Kastriot Imeri.

