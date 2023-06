Football – L’équipe de Suisse en préparation à Yverdon Les Suissesses effectueront leur 3e semaine de stage avant le Mondial, dans le Nord-Vaudois, lors de la dernière semaine de juin. Avec un entraînement public au Stade municipal. Florian Paccaud

Alisha Lehmann devrait être présente la dernière semaine de juin à Yverdon. KEYSTONE

L’équipe de Suisse féminine posera ses valises à Yverdon, du 26 au 30 juin. Elle y effectuera sa 3e semaine de préparation en vue de la Coupe du monde 2023, en Australie/Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août). Au terme de celle-ci, la Nati défiera en amical la Zambie, également qualifiée pour le Mondial, le vendredi 30 au Stade de Bienne (18h). Un entraînement public, dont l’heure doit encore être précisée, aura lieu le mercredi, avec une séance d’autographes à la fin.

Si la liste des convoquées pour cette 3e phase de préparation ne sera communiquée que le 24 juin, les joueuses les plus connues du pays devraient être présentes. Alisha Lehmann, star des réseaux sociaux avec 13,3 millions de followers sur Instagram, Ana-Maria Crnogorcevic, triple vainqueur de la Ligue des championnes, meilleure buteuse de la sélection nationale (70 buts) et footballeuse la plus capée avec 145 sélections (hommes et femmes compris), ont été exemptées de la première semaine de rassemblement. Elles devraient donc être présentes dans le Nord-Vaudois, comme Ramona Bachmann (PSG), Coumba Sow (Servette) ou la Fribourgeoise Gäelle Thalmann (Betis). Sans oublier la Vaudoise Sandrine Mauron, qui a grandi à Valeyres-sous-Montagny, et porte désormais les couleurs servettiennes.

Après ce match amical en terres seelandaises, où la Nati tentera de décrocher son premier succès sous la houlette d’Inka Grings, les Suissesses affronteront encore le Maroc, le mercredi 5 juillet, à Winterthour, pour leur dernier test. Puis elles s’envoleront pour la Nouvelle-Zélande, afin de se mesurer aux Philippines le 21 juillet, dans le cadre de leur entrée en lice au Mondial (7h en Suisse). Elles joueront encore contre la Norvège le 25 (10h), puis la Nouvelle-Zélande le 30 (9h00), avec l’ambition de se qualifier pour les huitièmes de finale, l’objectif minimum de l’équipe nationale.

