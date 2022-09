Le célèbre restaurant gastronomique, qui vient de fermer ses portes, a accumulé des milliers de pièces en plus de trente ans. Tout sera vendu aux enchères en octobre.

Après trente-trois ans à la tête de l’Ermitage de Vufflens-le-Château, Bernard Ravet et sa famille ont classé des milliers d’articles et d’ustensiles qui seront à disposition du public les 10 et 11 octobre.

24HEURES/PATRICK MARTIN