Allemagne

La Fédération allemande de football (DFB) a remplacé vendredi le logo de l’enseigne de supermarchés REWE, qui a rompu son partenariat avec la Fédération en raison de la polémique autour du brassard inclusif «One Love», par le logo de la campagne «One Love». A la suite de l’arrêt du partenariat de REWE six semaines avant la fin initiale du contrat avec le DFB, la fédération a saisi «la chance, également dans le cadre des conférences de presse quasiment quotidiennes au Qatar, de maintenir sa position sur la campagne One Love», a-t-elle expliqué dans un communiqué.