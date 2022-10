On dit souvent que «rien n’arrête le progrès». Mais rarement la proposition complète de l’écrivain Alexandre Vialatte: «Rien n’arrête le progrès. Il s’arrête tout seul». Or, l’histoire des technologies est jonchée de ratés, de flops présentés d’abord comme des révolutions, et qui plus tard nous permettent de relativiser l’inéluctable avancée du numérique.

Car si une très grande majorité de la population possède un smartphone, tout le monde n’en retire pas une intense satisfaction. Certains revendiquent même un droit à la déconnexion (lire notre Point fort). Ils ont bien raison de le faire. Les usages numériques s’imposent toujours plus à nous sans qu’ils soient collectivement et démocratiquement débattus.

Souvenez-vous de Second Life né en 2003. Ce metavers – qui en rappelle un autre, beaucoup plus actuel – nous promettait qu’on allait virtuellement pouvoir vivre notre meilleure vie. Les entreprises comme Dell, American Apparel ou Reebok s’étaient précipitées pour en être. L’agence de presse Reuters y avait même établi un chef de bureau à plein temps. Moins de cinq ans plus tard, tout ce petit monde rangeait ses billes. La plateforme existe encore aujourd’hui, comme les clubs de philatélie…

Autre techno flop mémorable: les Google Glass, ces lunettes connectées de réalité augmentée lancées vers 2011. Elles permettaient de superposer toutes sortes d’infos à sa vision – les toilettes les plus proches, les promotions en magasin, le trajet jusqu’à la maison – et même d’enregistrer son quotidien, la pupille remplaçant le viseur de la caméra…

Mais plusieurs impensés de cet accessoire du «turfu» poseront très vite un sérieux problème. Tout le monde n’a pas envie d’être filmé à son insu et personne ne sait vraiment ce que le géant américain fait des données enregistrées par les lunettes puis stockées sur ses serveurs. L’insulte «Glasshole» – «connard à lunettes» – ne tarde pas à se répandre et les cyber binoclards sont toujours plus nombreux à se faire agresser.

Ces exemples montrent que les Mark Zuckerberg, Bill Gates ou Larry Page se laissent parfois aveugler par leur enthousiasme débordant pour les gadgets technologiques. Et qu’à ce titre, on n’est pas toujours obligé de les suivre les yeux fermés.





