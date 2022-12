Rétrospective gastronomie – Les 10 articles que vous avez plébiscités en 2022 Toute l’année, 24heures a souhaité vous mettre l’eau à la bouche en allant à la rencontre de producteurs, d’artisans, de vignerons et de grands chefs qui font rayonner l’art de la table dans le canton et au-delà. Romain Michaud

Franck Giovannini ne sera pas derrière le comptoir, mais pilote la boulangerie depuis le restaurant, situé pile en face, dans la même rue. 24heures/Odile Meylan

En 2022, 24heures a réalisé plus de 300 sujets Gastronomie et Terroir qui ont amené plus d’un million de lectures de votre part. Un grand merci! Comme toujours, vous avez été nombreux à lire, chaque semaine, «Le coup de fourchette» pour découvrir une nouvelle adresse. Vous avez suivi l’actualité des cheffes et chefs étoilés et testé nos recettes de saison. Vous avez aussi peut-être découvert un artisan, un producteur ou un vigneron à deux pas de chez vous. Pour cette fin d’année festive et gourmande, place aux dix articles de notre rubrique qui vous ont le plus intéressés en 2022.

Coup de tonnerre à Vufflens-le-Château

Récompensé par le Gault et Millau, Michelin ou encore Relais et Château, Bernard Ravet (à droite, ici à Vufflens, le 26 novembre 2009), grand chef à l’Ermitage, ne remettra pas les clés de l’établissement à son fils Guy (à gauche, deuxième plan), qui s’envole vers de nouvelles explorations. Florian Cella

Les Ravet ferment leur Ermitage et séparent leurs destins. Coté 19 au Gault&Millau, le restaurant ne sera pas repris par les enfants. La maison sera mise en vente.

Expérience à Lausanne

Les commentaires en ligne sur le Sixième vantaient notamment la très belle vue depuis la terrasse. FEDERICA GIOIA

Un faux restaurant dans le top 10 des meilleures tables. Pour démontrer le manque de fiabilité des commentaires en ligne, l’émission «ABE» a créé le Sixième. Explications avec sa productrice Linda Bourget.

Nouvelle adresse pâtissière

Franck Giovannini ne sera pas derrière le comptoir, mais pilote la nouvelle boulangerie depuis le restaurant, situé pile en face, dans la même rue. 24heures/Odile Meylan

La boulangerie de village façon Giovannini. Le chef trois étoiles a repris une arcade juste en face de son restaurant, l’Hôtel de Ville, à Crissier. C’était pour (se) faire plaisir, à prix abordables.

Vufflens-le-Château

Après trente-trois ans à la tête de l’Ermitage de Vufflens-le-Château, Bernard Ravet et sa famille ont classé des milliers d’articles et d’ustensiles qui seront à disposition du public les 10 et 11 octobre. PATRICK MARTIN/24HEURES

L’Ermitage va vivre son clap de fin en bric-à-brac de prestige. Le célèbre restaurant gastronomique, qui vient de fermer ses portes, a accumulé des milliers de pièces en plus de trente ans. Tout sera vendu aux enchères en octobre.

Le terroir qui croustille

Aurore et Lionel Carrard avec leur production de chips du jour. Chantal Dervey

Des chips bio et 100% vaudoises pour de savoureux apéros. À Poliez-Pittet, Aurore et Lionel Carrard ont eu la bonne idée de valoriser leurs patates en délices salées. Un succès au-delà de leurs espérances.

Le coup de fourchette

Alice Cordey et Sebastien Suard les patrons du restaurant de l’Hôtel de ville à Rue. Jean-Guy PYTHON

De belles surprises se cachent au coin de Rue. Patron de l’Hôtel de Ville de la commune fribourgeoise depuis près de trois ans, Sébastien Suard y impose son art de la gastronomie.

Reprise d’une table de prestige

La succession est désormais assurée au Pont de Brent. Vanessa Cardoso

Le Pont de Brent rouvrira en juin avec un couple ambitieux. Antoine Gonnet et Amandine Pivault, du 42 à Champéry, déménageront leur talent dans l’adresse mythique des hauts de Montreux.

Le coup de fourchette

Amandine Pivault, responsable de salle, et Antoine Gonnet, chef de cuisine. VANESSA CARDOSO/ 24HEURES

Le Pont de Brent renaît avec brio et créativité. Amandine Pivault et Antoine Gonnet ont rouvert l’adresse des hauts de Montreux le 9 juin.

Le coup de fourchette

Le chef Grégory Dizerens assis dans la grande salle de la Maison de Ville à Penthalaz. Christian Brun

En s’installant à Penthalaz, Greg a changé d’adresse mais pas de recettes. Rénovée tout en ayant conservé son authenticité, la Maison de Ville a rallumé ses fourneaux, désormais tenus par les anciens patrons de Chez Greg, à Thierrens.

Concours culinaire

Vingt pâtés vaudois étaient présentés au 3 e Mondial de la Confrérie de la charcuterie artisanale. CCO

Le meilleur pâté vaudois vient encore d’Étagnières. Gagnant de la première édition en 2020, Le Petit Encas remporte à nouveau le Mondial du pâté vaudois.

