Liberté personnelle – Les 12-15 ans peuvent se faire vacciner dans le dos de leurs parents En droit suisse, les mineurs capables de discernement peuvent prendre des décisions qui touchent à leur santé. Un formulaire d’évaluation en vue de la vaccination Covid fait débat. Fanny Giroud

Le principe de la capacité de discernement est reconnu dans toute la Suisse: l’avis de l’adolescent prévaut sur celui des parents si l’on a démontré qu’il est capable de prendre des décisions. EPA/ÉTIENNE LAURENT KEYSTONE

Un document estampillé «CHUV/État de Vaud» a mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux, à sa publication le 22 juin. C’est un formulaire destiné à évaluer la capacité de discernement des adolescents de 12 à 15 ans pour la vaccination Covid-19 dans le canton de Vaud. Il répond au besoin de fournir un consentement par écrit pour les mineurs qui se présentent sans parents dans un centre de vaccination.

Ce scénario est en effet envisagé depuis que la vaccination a été ouverte aux 12-15 ans dans le canton, le 22 juin. Vous souhaitez vous faire vacciner contre l’avis de vos parents? C’est tout à fait possible, comme nous l’apprend le site de l’État: «La vaccination pourra être administrée après un consentement oral de l’adolescent et d’un parent ou d’une personne détentrice de l’autorité parentale ou après consentement écrit de l’adolescent se présentant seul au moment de la vaccination ou ayant un désaccord avec ses parents, après évaluation de la capacité de discernement.»

Un simple coup de fil à la hot-line de Coronavax le confirme: «Oui, c’est le mineur qui décide. Il y a sur place un soignant qui fait remplir le formulaire avec l’adolescent et estime s’il est bien conscient de ses décisions.» Le principe inverse est aussi valable: si l’enfant refuse de se faire vacciner, ses parents ne peuvent pas l’y contraindre.