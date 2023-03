Un outil précieux pour ados – Les 12-17 ans ont leur dico sans tabous D’«acné» à «virginité», en passant par «consentement» ou «hormone», des Françaises ont réuni en un volume une mine de conseils très pratiques. Caroline Rieder

Béatrice Noiset, Nine Perrard et Emma Sarret (de g. à dr.) ont conçu le «Dico d’ado» en imaginant le livre qu’elles auraient voulu avoir lorsqu’elles étaient ados. CELINE MALVO/DR

Elles ont entre 26 et 29 ans, et quand les quatre copines ont conçu leur projet, leur adolescence était encore fraîche. Cela a commencé par le compte Instagram «brio.ados», et c’est devenu «Mon dico d’ado», une somme de 430 pages à la couverture pop, à l’information fouillée alliée à un ton complice et bienveillant.