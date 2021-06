Petite sélection vaudoise – Les 20 terrasses pour bien apprécier l’été Un choix totalement subjectif pour aller manger dehors en beauté. David Moginier

Les plus lacustres

La terrasse à la plage, c’est la bonne idée des Nyonnais, qui en profitent à la Plage des 3 Jetées où le très British Tom Watson régale de filets de perche du lac, de fish and chips, de burgers chics. Ambiance décontractée et bar tendance en plus. (facebook.com/laplagedenyon)

En partant vers l’est, le Huit de l’Hôtel Barcarolle, à Prangins, décline des plats méditerranéens agréables et des cocktails tendance en haut de son jardin qui borde le lac. En plus, on peut y accoster dans le port adjacent. (www.labarcarolle.ch)

Encore plus à l’est, le Restaurant du Club nautique de Morges permet de déguster la cuisine classique du chef René Muller, qui s’est équipé cette année d’un grand grill Ofyr pour voir votre viande griller en direct. (www.restaurant-cnm.ch)