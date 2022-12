Célébrations vaudoises – Les 200 ans de la colonie de Chabag La colonie de Chabag fondée il y a 200 ans par des vignerons vaudois au bord de la mer Noire a été fêtée discrètement à cause de la guerre en Ukraine.

2022 aurait dû être une année de célébration, celle de la colonie de Chabag fondée il y a 200 ans par des vignerons vaudois au bord de la mer Noire. Mais la guerre en Ukraine a bouleversé la donne. Dans le canton de Vaud, une pièce de théâtre a sobrement marqué l’anniversaire.

Partis en été 1822 de Vevey (VD), ils furent trente à entreprendre un périple de 2500 km en direction des bords du delta du Dniestr pour échapper à la pauvreté. Par l’entremise de son ancien précepteur Frédéric-César de la Harpe, le tsar de Russie Alexandre 1er avait en effet accordé aux Vaudois des terres conquises sur les Ottomans et certains privilèges.

Paradoxe de l’histoire

Leur voyage a duré plus de trois mois. À bord de chars tirés par des chevaux, la petite troupe venant de Chexbres et Rivaz a traversé l’Europe, passant par St-Gall, Munich, Vienne et Brno sur des routes cahoteuses afin d’arriver avant les grands froids de l’hiver.

Emmenée par le cultivateur et botaniste Louis-Vincent Tardent, elle a atteint son objectif: Chabag en Russie, devenu aujourd’hui Shabo en Ukraine, un village situé à l’embouchure du fleuve Dniestr, environ 70 km au sud-ouest d’Odessa.

«Paradoxe de l’histoire, aujourd’hui ce sont les Ukrainiens qui trouvent refuge en Suisse», souligne le journaliste Olivier Grivat, auteur du livre «Vignerons suisses de la mer Noire», qui retrace l’épopée de ces colons.

Décimés par l’Armée rouge

Vivant en deux siècles de multiples péripéties, des mauvaises récoltes à la peste en passant par une annexion, les colons ont joué un rôle de pionnier à Chabag. Ils ont développé la culture de la vigne et du vin et ont produit un nectar de qualité.

Après le traité de Versailles de 1919, la colonie située en Bessarabie passera en mains roumaines. Elle subsistera jusqu’en 1940, au moment de l’arrivée de l’Armée rouge. Beaucoup de descendants des colons s’enfuiront ou trouveront la mort dans des camps. Si aujourd’hui, il ne reste que peu de traces des pionniers suisses, la culture viticole a cependant subsisté.

En toute modestie

En Suisse, le bicentenaire a été marqué par une pièce de théâtre relatant l’émigration des premiers colons sur la base de leurs journaux de voyage, explique Olivier Grivat, auteur du texte. «Le tout a été mis sur pied sans les autorités vaudoises qui ont boudé la première à Chexbres», déplore-t-il. L’ambassadeur de Suisse à Kiev, le syndic et quelques députés étaient présents.

Mise en scène par Gérard Demierre, la pièce a ensuite été jouée dans plusieurs communes vaudoises, mais aussi en Bulgarie à Varna. Pour l’Association du bicentenaire de Chabag, la réussite a finalement été au rendez-vous, note M. Grivat.

En 2012, nombre de politiciens de tous bords s’étaient rendus sur place à Shabo, à l’invitation du consul honoraire de Russie dans le canton de Vaud, se remémore-t-il. Par la suite, en 2019, «le chariot Tardent», un monument dédié aux premiers colons a été inauguré à Chexbres.

Méthode suisse inspirante

Aujourd’hui, même si le domaine de Shabo, qui couvre une surface égale au Lavaux, s’est modernisé, il s’inspire toujours des méthodes suisses de l’époque, avait rappelé à cette occasion Giorgi Iukuridze, directeur et fils du propriétaire de Shabo-Wine. Sur place, un centre culturel, qui accueillait avant la guerre quelque 50’000 visiteurs annuels, raconte l’histoire des colons helvétiques.

Le livre de Charles Tardent, «Viticulture et Vinification» (1854), publié par le fils du fondateur de la colonie, reste par ailleurs une bible. «On le trouve encore», rapporte Marina Burnier, du domaine viticole du même nom.

Faire de son mieux

Keystone-ATS a tenté de joindre Shabo-Wine à plusieurs reprises, en vain. En septembre, son directeur expliquait dans une interview à Wine Business International que, comme le reste de l’Ukraine, la société traversait des moments difficiles, mais qu’elle faisait de son mieux pour soutenir son pays.

Au chapitre des difficultés, Giorgi Iukuridze évoquait entre autres les incertitudes, la mobilisation des employés, la fermeture de nombreux restaurants, un marché du vin diminué de moitié. Sans oublier les problèmes de logistique, la destruction des entrepôts, le prix du verre, le manque de matériaux essentiels à la production.

La fermeture du principal marché à l’exportation, la Russie, consiste également un gros problème, ajoute Olivier Grivat.

Année exceptionnelle

Les vendanges 2022 ont néanmoins été réussies, a annoncé récemment le directeur de Shabo-Wine sur les réseaux sociaux. Il relève que les vignes ont été préservées et que la récolte est «unique et géniale». Le vin de l’entreprise est vendu dans 20 pays, du Japon au Brésil, en passant par la Suisse.

