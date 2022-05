Course à pied à Lausanne – Les 20KM ont mis les populaires sous les projecteurs La 40e édition de la course lausannoise s’est déroulée dimanche. Sur les 17’740 inscrits, seuls 50 font partie de l’élite. Hommage à tous les autres qui rendent cet événement unique. Pierre-Alain Schlosser

Les familles étaient à l’honneur lors des courses populaires «pour le plaisir» et «pour un petit plaisir», de 4 km et 2 km, samedi. LAURENT DE SENARCLENS

Depuis 1982, les 20KM de Lausanne sont l’événement populaire No 1 du canton. En quarante ans, l’événement a attiré quelque 470’000 coureuses et coureurs. Au total, plus de quatre millions de kilomètres ont été parcourus. Mais plus que les chiffres, ce sont les sourires et le bonheur générés par la manifestation qui comptent le plus.