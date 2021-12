Célébration du retour à l’indépendance – Les 23 coups de canon ont retenti malgré la pandémie Le Covid n’a pas eu la peau de la commémoration de la Restauration genevoise. Par curiosité et surtout par tradition, une centaine de personnes ont sorti boules Quiès et pamirs à la Treille pour assister aux tirs. Aurélie Toninato

Tir au canon à la Treille pour la commémoration de la Restauration de la République le 31 décembre. Magali Girardin

Sur la Treille, l’artilleur et le canon sont prêts, éclairés par les premières lueurs du jour et un halo blafard de smartphones. À 8 heures pile, un premier tir assourdissant couvre le gong des cloches de la cathédrale. Et offre une crise de panique à notre palpitant qui démarre un sprint, avant de faire tousser nos poumons avec sa fumée poussée par le vent.

On va mieux se préparer pour les 22 prochaines détonations. Ce vendredi matin, comme chaque 31 décembre, trois canons tirent chacun 23 coups de canon en l’honneur des 23 cantons suisses – même si le pays en compte en fait 26 depuis la Constitution fédérale de 1999 qui a aboli la dénomination de demi-canton – depuis la Treille, la promenade de l’Observatoire et la rotonde du Mont-Blanc.