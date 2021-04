Qui dirigera votre commune? – Les 27 disputes pour la syndicature Cinquante-huit candidats lutteront pour une trentaine de places de syndics ce dimanche. Voici les principaux enjeux de cette bataille électorale. Joëlle Fabre , Clément Bonard

Vingt-sept places de syndics sont encore en jeu dans le canton. KEYSTONE

Si la plupart des syndiques et syndics des communes vaudoises sont déjà connus, 27 places sont encore disputées. Au total, 58 candidats se présentent au 1er tour de cette élection au système majoritaire.

Si vous faites partie des quelque 115’000 Vaudois qui brûlent de savoir qui dirigera leur Municipalité à partir de cet été, ne manquez pas notre suivi en direct de cette grande bataille électorale, ce dimanche 25 avril, dès midi.

Ci-dessous, nous vous présentons les principaux enjeux de l’élection.

District de Lausanne

Épalinges: La conseillère nationale Brigitte Crottaz (PS) et le municipal réélu Alain Monod (PLR) se disputent la tête de l’Exécutif palinzard. Le Vert Maurice Mischler a rendu son tablier de syndic après deux mandats. Il se contentera de siéger à la Municipalité. Sortie première dans les urnes aux 1er et 2e tours de l’élection à la Municipalité, Brigitte Crottaz part favorite.

La conseillère nationale Brigitte Crottaz (PS) et le municipal sortant réélu Alain Monod (PLR) briguent la syndicature à Épalinges. DR

District de l’Ouest lausannois

Prilly: Campagne houleuse dans la commune prillérane, où le syndic PLR Alain Gillièron, désormais seul élu de droite à l’Exécutif, joue sa place dimanche face au Vert Maurizio Mattia arrivé devant lui au 2e tour. En bonne position, le Vert pourrait bien rafler la casquette vissée depuis 2004 sur la tête du libéral-radical. Un coup de théâtre est possible.

Alain Gillièron (g.), l’actuel syndic (PLR), et Maurizio Mattia (dr.), municipal (Vert) depuis 2016. Patrick Martin

District de Lavaux-Oron

Bourg-en-Lavaux: La course serrée entre Jean-Pierre Haenni, agriculteur PLR en place comme syndic depuis deux législatures, et Jean Christophe Schwaab, municipal depuis une législature et mieux élu au premier tour. Ce serait un tournant historique qu’un socialiste dirige ce bastion libéral qu’est le centre de Lavaux.

Jean Christophe Schwaab (g.), municipal (PS), et Jean-Pierre Haenni (dr.), actuel syndic (PLR) de Bourg-en-Lavaux. DR

District de Morges

Préverenges: Duel sous haute tension pour les Préverengeois. Le syndic historique Guy Delacrétaz, figure locale, est challengé par sa jeune colistière, Tu Wüst, arrivée en tête du 1er tour de l’élection municipale avec 150 voix d’avance sur lui.

Guy Delacrétaz (g.), syndic de Préverenges, aura fort à faire face à Tu Wüst (dr.), qui l’a clairement devancé sur la liste de l’Entente préverengeoise. Vanessa Cardoso/ 24 Heures, JDM

District d’Aigle

Aigle: Municipal depuis dix ans et député PLR, Grégory Devaud croise le fer avec son collègue de l’Exécutif Jean-Luc Duroux, indépendant. Il s’agit d’un enjeu de taille pour le PLR qui se voit disputer un de ses fiefs.

Bex: La casquette de syndic lâchée par le PLR Pierre Rochat est âprement disputée. Bataille à trois entre Daniel Hediger (Avançons Ouverture), Alberto Cherubini (liste socialiste et solidaire) et le député et municipal UDC Pierre-Yves Rapaz.

Jean-Luc Duroux, indépendant (à gauche sur la photo), et Grégory Devaud, PLR (à droite), se disputeront le poste de syndic à Aigle. Chantal Dervey

District d’Avenches

Avenches: Après une femme de gauche, le nouveau syndic sera un homme de droite. La succession de la socialiste Roxanne Meyer, syndique depuis 2016, se joue entre le PLR Gaétan Aeby et l’unique représentant UDC à l’Exécutif, Pascal Buache. Si celui-ci l’emporte, cela fera d’Avenches une des plus grosses communes vaudoises à être dirigée par un UDC.

Actuel vice-syndic, le PLR Gaétan Aeby (à g.) sera opposé à l’UDC Pascal Buache pour le poste de syndic d’Avenches. DR

District de Nyon

Gland: Gérald Cretegny, syndic GdG (Gens de Gland) depuis 2006, est défié par Christine Girod, municipale PLR depuis 2011, qui a obtenu le meilleur score au second tour. Particularité: la plateforme PS-Les Verts soutient la candidate PLR.

Gérald Cretegny (dr.) devra défendre son siège d’actuel syndic face à la municipale PLR Christine Girod. Floran Cella/24 Heures, DR

District Jura-Nord vaudois

Orbe: Le départ d'Henri Germond, premier syndic socialiste de la commune, marque la fin d'une ère. Il sera remplacé par une femme. Un duel oppose Mary-Claude Chevalier, municipale de la police, représentante de la formation locale de centre-droit Union libre, et Myriam Schertenleib, municipale des écoles, PLR.

Grandson: Antonio Vialatte, actuel vice-syndic PLR, semble favori pour succéder au syndic sortant de la même couleur, François Payot. Du fait qu’elle a le vent en poupe (elle a été la seule élue au 1er tour), la socialiste Nathalie Gigandet pourra-t-elle lui brûler la politesse?

Le Chenit: La commune des manufactures horlogères pourrait revenir en mains socialistes. Le municipal sortant Olivier Baudat (PS) revendique le siège du syndic sortant Stives Morand (PLR). La Municipalité reste toutefois à majorité bourgeoise.

Qui de la socialiste Nathalie Gigandet ou du PLR Antonio Vialatte sera syndic de Grandson le 25 avril? DR

