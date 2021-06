Centre commercial bloqué à Fribourg – Les 30 activistes du climat condamnés par la justice Des activistes du climat ont été condamnés vendredi à Fribourg pour avoir bloqué l’accès d’un centre commercial en novembre 2019 lors du Black Friday.

Les 30 activistes du climat fribourgeois ont été condamnés par le juge de police de la Sarine, alors que les douze avocats de la défense avaient demandé l’acquittement collectif. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les 30 activistes du climat prévenus d’avoir bloqué Fribourg Centre le 29 novembre 2019, jour de Black Friday, ont été condamnés vendredi par le juge de police de la Sarine. Leurs douze avocats ont annoncé vouloir recourir devant le Tribunal cantonal

Benoît Chassot a confirmé dans les grandes lignes les ordonnances pénales prononcées en 2020. L’action n’était pas «apte à résoudre la problématique du réchauffement climatique», a dit le juge. Les accusés sont condamnés pour avoir participé à une manifestation non autorisée, troublé l’ordre public et ignoré les injonctions de la police.

Le juge de police a toutefois réduit les peines pécuniaires avec sursis et les amendes fermes à des montants compris entre 100 et 400 francs, au lieu de 200 à 500 francs. Une des prévenues a été encore déchargée de l’accusation de contrainte pour s’être enchaînée à un caddie dans le but d’empêcher l’accès à Fribourg Centre.

Beaucoup d’émotion

Dans un point presse, les douze avocats ont dit leur colère après le verdict. Ils ont annoncé leur volonté de faire recours et d’aller jusque devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) à Strasbourg. Un des prévenus a déploré l’impossibilité de faire entendre leur message à la justice et au monde politique.

Le jugement prononcé dans une grande salle de Forum Fribourg, à Granges-Paccot (FR), a suscité les réactions, rires et applaudissements, de la centaine de spectateurs présents acquis à la cause. Ensuite, ils ont chanté avant de sortir du bâtiment pour écouter avocats et prévenus s’exprimer devant les nombreux médias.

ATS

