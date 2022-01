Mobilité et nuisances sonores – Les 30 km/h gagneront du terrain à Genève Afin de réduire les nuisances, la vitesse réduite va s’étendre dans les zones urbaines et les villages. Elle prendra encore plus d’ampleur la nuit. Plus de 300 axes sont concernés. Marc Moulin

Limitation à 30 km au boulevard du Pont-d'Arve, un test concluant initialement ordonné par la justice. © Steeve Iuncker-Gomez

Sans se généraliser totalement, la limitation de vitesse à 30 km/h devrait fortement se développer dans les zones habitées du canton de Genève cette année et l’an prochain. Serge Dal Busco a présenté ce jeudi les résultats d’une consultation lancée au printemps dernier afin d’utiliser cet outil pour réduire le bruit routier. En agissant sur plus de 300 artères, son Département des infrastructures espère soulager quelque 70 000 personnes exposées à des nuisances excessives au sens du droit fédéral.

Abo Mobilité et urbanisme Les recettes genevoises pour apaiser le bruit routier Abo Protection contre le bruit Le test de vitesse limitée à 30 km/h est jugé concluant Les 30 km/h deviendront la règle générale dans tout l’hypercentre – où les zones 20 seront aussi favorisées – et dans les petites rues des zones urbaines, ainsi que dans les traversées de localités rurales. La limitation gagnera encore du terrain la nuit (de 22 h à 6 h) puisqu’elle prévaudra en plus sur les grands axes urbains.

«On protège ainsi la population quand c’est absolument nécessaire tout en gardant une certaine fluidité.» Serge Dal Busco, conseiller d’État chargé des Infrastructures.

La moyenne ceinture urbaine, prévue par le compromis sur la mobilité de 2016, sera elle aussi concernée la nuit sur les tronçons où les normes antibruit sont dépassées. C’est notamment le cas sur tout le pourtour de la rade. Enfin, le tapage routier, s’il excède les normes, pourra aussi être combattu sur des axes routiers en dehors des zones urbaines, moyennant une réduction de la vitesse nocturne à 50 km/h (alors qu’elle peut y grimper à 80 km/h aujourd’hui).

Large approbations

«On protège ainsi la population quand c’est absolument nécessaire tout en gardant une certaine fluidité du système, notamment à l’égard des activités économiques, résume Serge Dal Busco, par ailleurs président du Conseil d’État. Par ailleurs, la consultation menée montre que nous bénéficions d’une très large adhésion, la stratégie étant approuvée à près de 80%. Elle dénote une préoccupation largement partagée au-delà des clivages politiques. Les oreilles des citoyens ne sont ni de gauche, ni de droite.»

Face à la presse, le département s’est employé à prévenir les critiques. Le dispositif n’est-il pas trop complexe au point d’être illisible? Il faudra veiller à une signalisation explicite. Quid des feux bleus? Les délits de chauffard reprochés à des agents en service ne peuvent pas se fonder sur une limitation de vitesse motivée, comme c’est le cas ici, par des motivations environnementales et c’est donc toujours sur la base du 50 km/h que les éventuels litiges seront tranchés.

Nouveaux radars en vue

Les bus ne vont-ils pas être ralentis? Les transports publics pourront échapper aux règles s’ils roulent sur site réservé et la baisse de l’accidentologie, attendue lors d’un abaissement de vitesse, leur profitera. Et ne va-t-on pas accroître les bouchons routiers? En évitant les accélérations et décélérations, la réduction de vitesse devrait au contraire fluidifier les flux, moyennant des ajustements ponctuels des feux. Et comment contrôlera-t-on? L’acquisition d’une vingtaine de radars capables de s’ajuster à des régimes variables est programmée.

La consultation menée le printemps dernier a suscité les réponses de 115 collectivités publiques, partis politiques, services d’urgences ou associations. Les mesures qui en découlent devraient faire l’objet d’un arrêté unique, d’abord mis à l’enquête publique puis sujet à recours. Quant à la concrétisation, elle est espérée en priorité dans l’hypercentre et les sites sinistrés par le bruit à la fin de l’année, puis sur les autres axes concernés au début de l’an prochain.

