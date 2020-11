Achat à 400 millions – Les 32 nouveaux chars d’artillerie prennent l’eau Un rapport de l’armée révèle que le système de mortier validé en avril par ArmaSuisse souffre de lacunes par dizaines. Benjamin Pillard

Le système en question est constitué du char Piranha IV 8x8, de la société GDELS-Mowag, et d’un mortier de 12 cm «Cobra», développé par RUAG (entreprise dont la Confédération est l’unique actionnaire). Keystone / Gian Ehrenzeller

«Les critères d’aptitude à l’utilisation par la troupe sont remplis, et le système pourra être employé par l’armée.» Telles étaient les conclusions de l’Office fédéral de l’armement (ArmaSuisse) il y a un peu plus de six mois suite à l’évaluation des 32 nouvelles armes d’artillerie – véhicules porteurs et mortiers –, visant à remplacer les lance-mines de chars de 12 cm retirées du service. Si bien que ladite acquisition à 400 millions de francs, approuvée par les Chambres en 2016, a pu être engagée durant plusieurs mois dans le cadre d’exercices de tirs réels, «les lacunes en matière de sécurité constatées au cours des essais techniques» ayant été «comblées par l’industrie», précisait alors l’entité du Département fédéral de la défense (DDPS).