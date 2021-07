Audience clé au Tribunal pénal fédéral – Les 350 millions de Karimova au centre d’une nouvelle offensive judiciaire En s’opposant à la confiscation de sa fortune à Genève, le conseiller de celle qui tenait l’Ouzbékistan en main tente de torpiller toute l’affaire de corruption la visant en Suisse depuis neuf ans. Pierre-Alexandre Sallier

Photo présentée comme celle de l’arrestation de Gulnara Karimova, chez elle à Tachkent en septembre 2014, par les forces de sécurité ouzbèkes, et diffusée peu après par une agence de relations publiques londonienne. Davidson Ryan Dore/DR

N’eut été la personnalité de sa principale protagoniste – dont la vie, comme la silhouette, émergea un temps dans la presse people –, la bataille judiciaire entamée il y a neuf ans autour de la fortune mise à l’abri par Gulnara Karimova en Suisse aurait dû s’estomper des mémoires. Le scandale demeure pourtant un serpent de mer pour le Ministère public de la Confédération. Et surgit encore de l’eau noire – pour donner un coup de mâchoire – avant de rejoindre les profondeurs des classeurs fédéraux et des geôles ouzbèkes.

Dernière apparition en date, mercredi et jeudi à Bellinzone. Il a tenté d’avaler 350 millions bloqués sur un compte bancaire genevois, lors d’audiences clés au Tribunal pénal fédéral. La décision qui en résultera pourrait marquer un tournant dans cette affaire. Les avocats de celle qui fut la femme la plus influente à Tachkent, reviennent à la charge pour contester la confiscation de ses avoirs. Et se font fort de démontrer que cette fortune ne relève pas de la corruption.