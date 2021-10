Rapport du Conseil fédéral – Les 4 problèmes des panneaux solaires sur l’autoroute Intégrés aux parois antibruit, les panneaux produiraient de l’électricité équivalente à la consommation de 12’000 foyers. Mais tout n’est pas si simple. Arthur Grosjean

Panneaux solaires intégrés à un mur antibruit aux Pays-Bas dans le cadre du projet Solar Highways. Confédération

L’idée au départ est excellente. On tapisse les bords d’autoroute de panneaux solaires et on produit ainsi facilement de l’énergie dont la Suisse a bien besoin. En fait, l’idée s’avère plus compliquée à réaliser que ce que l’on croit généralement à la lecture d’un rapport de l’Office fédéral des routes dévoilé ce mercredi.

Avant de voir pourquoi, voyons déjà le côté positif. Le potentiel de production d’électricité qui pourrait être exploité grâce à des installations photovoltaïques placées sur des parois antibruit le long des routes nationales se monte à 55 GWh. Si on y ajoute les voies ferrées, on arrive à 101 GWh, soit la consommation d’électricité annuelle d’environ 22’000 foyers.

Ce n’est pas lourd, mais, comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Le problème, c’est que la pose des panneaux solaires sur les autoroutes est tout sauf une partie de plaisir. À la lecture du rapport très fouillé, voici les quatre problèmes qui se posent et qui réduisent le potentiel des panneaux autoroutiers.

Augmentation du bruit

L’objectif est de poser les panneaux solaires sur les parois antibruit. Mais comme les panneaux sont recouverts d’une couche de verre, ils réfléchissent les ondes sonores. Et vont donc à l’encontre du premier but recherché, soit la tranquillité des habitants. Le rapport note froidement: «L’installation de panneaux sur une paroi antibruit «absorbante» peut être à l’origine d’une augmentation du bruit pour les riverains qui se situent du côté opposé». Pour éviter cela, il faut jouer avec l’orientation des panneaux, mais cela se ressent sur la production de l’électricité.

Le coût important

Le rapport ne laisse aucun doute. Il est plus cher d’installer des panneaux sur des murs antibruit autoroutiers qu’une centrale sur des toits. Les procédures et les études sont plus complexes, la manutention est plus coûteuse car réalisée de nuit et l’acheminement des panneaux ne peut se faire en une fois. Quand on y ajoute un raccordement au réseau plus éloigné, on comprend que la facture prenne l’ascenseur.

Le rapport avance un chiffre. «Il est considéré que chaque installation sur une paroi antibruit engendre des surcoûts estimés à 30’000 fr./installation. Ces coûts sont associés aux procédures d’approbation et à la gestion des oppositions ainsi qu’aux études spécifiques liées à la nature de l’installation, notamment en termes acoustiques et statiques.»

L’atteinte au paysage

Si les parois antibruit ne sont pas idéales pour les panneaux solaires, pourquoi ne pas placer ces derniers sur les nombreux espaces libres le long des autoroutes? Là, c’est un autre problème qui surgit. On entre en conflit avec la protection du paysage. Pas question en Suisse d’avoir des couloirs de murs solaires qui encadrent l’autoroute et bouchent l’horizon des riverains.

Le rapport note: «Contrairement à l’Allemagne, le droit suisse ne prévoit pas de zones privilégiées pour la production d’énergie correspondant aux Solarfreiflächen en bordure des autoroutes et des voies ferrées.»

Vols et vandalisme

Cela surprend, mais il y a des vols de panneaux solaires. «Les modules standards sont plus souvent volés car les modules entièrement intégrés à la paroi sont difficiles à démonter», relève le rapport. Et ce n’est pas tout. Il y a aussi les dégradations. Des graffitis sur les panneaux affectent ainsi le rendement électrique. Ce n’est pas anecdotique. «Les graffitis ont notamment été la cause du démantèlement du système à Brüttisellen près de Zurich», relève le rapport.

