Climat et énergie 2050 – Les 5 choses à savoir sur le défi énergétique suisse Une étude de l’Association des électriciens arrive à la conclusion que la politique actuelle nous mène dans le mur pour la sécurité d’approvisionnement. Arthur Grosjean

Michael Wider, le président de l’Association des entreprises électriques suisses (AES), estime que la Suisse doit se réveiller et produire bien plus d’énergie renouvelable. (KEYSTONE/Peter Schneider) keystone-sda.ch

L’adage dit qu’il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Dans le domaine énergétique, c’est un peu la même chose. Mieux vaut développer des ressources propres et avoir des partenaires que de vivre sur ses acquis, seul dans son coin. C’est en tout cas la conclusion à laquelle arrive l’Association des entreprises électriques suisses (AES) à l’issue d’une étude fouillée sur l’avenir énergétique de la Suisse jusqu’en 2050.