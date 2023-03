Protection des animaux – Les cinq erreurs à ne pas faire quand vous gardez des poules Plus de 70’000 particuliers ont des gallinacés dans leur jardin. La Confédération tire la sonnette d’alarme car les animaux peuvent souffrir. Arthur Grosjean

Les poules ont absolument besoin d’espace. Il faut compter au minimum une surface de 50 m² pour l’enclos. Christian Beutler/KEYSTONE

«Ça roule, ma poule?» Plus de 70’000 ménages se sont amourachés des gallinacés. Ils élèvent quelques poules dans leur jardin, ce qui leur permet d’avoir des œufs et de se débarrasser à bon compte des déchets ménagers. La tendance de prendre des volatiles sous son aile se développe particulièrement dans les villes et les agglomérations.