Une classique qui cartonne – Les 5 jours du Léman font chavirer les régatiers L’édition 2020 de la première grande course lémanique post-Covid. Elle suscite un engouement sans précédent Grégoire Surdez

Tous spis dehors, les Surprise offrent toujours un joli spectacle au moment du départ au large de Vidy. Yves Ryncki

Elle fait partie des classiques. Mais elle n’occupe pas le haut de l’affiche. Les 5 jours du Léman, au cœur de l’été, n’auront jamais la popularité d’une Genève-Rolle et surtout d’un Bol d’Or Mirabaud qui ne vogue pas dans la même catégorie. Mais cette course prend une place à part dans le cœur de tous les amoureux du lac. Car elle ne ressemble à aucune autre, tout d’abord. Et puis, parce que cette circumnavigation ininterrompue pendant cinq jours et autant de nuits en fait voir de toutes les couleurs aux régatiers, contraints de puiser dans leurs réserves.