Course au long cours – Les 5 Jours du Léman veulent rester dans le vent L'épreuve qui s'est élancée dimanche de Vidy s'ouvre à une nouvelle classe de bateaux en pensant à son avenir.

Les Grand Surprise se sont élancés juste après le gros des troupes sur les habituels Surprise. Yves Ryncki

Ce n’est pas parce que, par essence, on tourne en rond qu’il ne faut pas se poser des questions. Voguer vers de nouveaux horizons tout en garantissant la tradition d’une épreuve unique. Depuis plus de trente ans, les 5 Jours du Léman ont marqué au fer rouge des générations de régatiers lémaniques qui vouent un véritable culte à ce Geneva Lake pour les uns et Léman pour les autres. Cinq jours et autant de nuits passées au gré des mille vents. Cinq nuits et autant de levers de soleil magiques sur les crêtes de cette côte française qui tombe comme une trombe d’eau dans le lac par endroits.

Cette année, c’est une petite (r)évolution qui a été initiée par le comité de course, soucieux de voir «ses» 5 Jours continuer à faire la pluie et le beau temps des amateurs de régates au long cours. Le bateau, le Surprise, commence gentiment à faire son âge quand bien même il reste «le» bateau lacustre par excellence. Relativement facile d’accès, relativement bon marché, présent dans toutes les écoles de voile des clubs lémaniques, il est un support idéal pour appréhender la navigation. Depuis trente ans, il est l’arme égale sur laquelle les hommes et les femmes font la différence.

Capacité d’adaptation

Mais pour le président du comité d’organisation, Hubert Telfser, le moment d’ouvrir le jeu est venu. Et après une analyse commune avec les clubs et les membres du comité, il a été décidé d’ouvrir la ligne au Grand Surprise. «L’organisation de cette édition avec une autre classe de bateaux nous permet de démontrer la capacité des 5 Jours à s’adapter à des évolutions dans le futur», explique-t-il.

Ce n’est pas la première fois que le comité envisage de trouver un nouveau bateau de référence. Il y a quelques années, la question d’avoir des courses de voile offshore aux JO est apparue. Les 5 Jours ont pris langue avec la Classe Mini 6.50 pour faire en sorte que les 5 Jours puissent faire partie des étapes de sélection pour les JO. L’idée, belle et séduisante, n’a pas abouti en raison d’un programme Mini déjà très chargé. La solution pour faire grandir la flotte et varier les plaisirs a donc été celle du Grand Surprise.

Annoncée un peu en catimini et tardivement, l’ouverture n’a pas suscité une vague d’inscriptions. «Il était attendu que seul un petit nombre de concurrents allaient participer à cette 31e édition, reconnaît Hubert Telfser. Le timing tardif a empêché plus d’équipages de se former et de se préparer.» Ils étaient finalement cinq bateaux Grand Surprise sur la ligne de départ, mêlés aux 32 Surprise (dont quatre équipes 100% féminines), eux aussi bien présents au large de Vidy.

À 14 heures, le premier bord vers la bouée de Genève a été lancé après un prologue en boucle au large de Lausanne. La lutte pour la victoire devrait une fois encore concerner une grosse dizaine de duos en Surprise. Quant aux nouveaux venus, tous peuvent prétendre marquer l’histoire en faisant eux aussi des ronds sur l’eau.

