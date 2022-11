Musique classique et transmission – Les 7 mousquetaires du violoncelle Gautier Capuçon entame une tournée avec six ex-élèves de sa classe d’excellence. Les Capucelli sont de passage à Lausanne le 28 novembre. Matthieu Chenal

Gautier Capuçon, 41 ans, emmène à Lausanne ses jeunes protégés. JAMES BORI

Difficile de trouver meilleur défenseur du violoncelle que Gautier Capuçon, soliste très médiatisé qui met son aura au service des jeunes musiciens. «J’ai toujours été intéressé par cette période entre 18 et 25 ans qui est si complexe à négocier pour les musiciens, entre la fin de la formation et le début de la vie professionnelle.» Le fringant quadragénaire a animé depuis 2014 une classe d’excellence à la Fondation Louis Vuitton à Paris avec des étudiants violoncellistes de toutes les régions du monde. Alors que cette expérience pédagogique de haut niveau s’est achevée l’année dernière, le violoncelliste savoyard a fait une sélection de six musiciens représentatifs des huit éditions de cette classe, pour en faire perdurer l’esprit et la mission.

«J’ai toujours été intéressé par cette période entre 18 et 25 ans qui est si complexe à négocier pour les musiciens.» Gautier Capuçon, violoncelliste

Les Capucelli, nom donné à ce nouvel ensemble, apparaissent dans le dernier album du Français paru chez Warner, «Sensations». La tournée de concerts est lancée ce dimanche à Paris, avec Lausanne lundi 28 novembre comme première escale. «Nous avons partagé des moments très forts, rappelle-t-il, et c’est une joie d’en retrouver quelques-uns comme collègues, de voir leur évolution et de continuer à promouvoir leur carrière.» La cadette des Capucelli, la Coréenne JeeIn You, fait d’ailleurs partie des boursières de la nouvelle fondation de Gautier Capuçon.

Tutti frutti musical

La formation d’orchestre de violoncelles est bien connue dans le répertoire classique, mais la plupart du temps à 8, 10 voire 12 solistes. «Pour cette première expérience, nous ne serons que 7 ce qui permet à chacun de briller en soliste, avec tout l’ambitus sonore que les violoncelles peuvent offrir.» Fidèle à son habitude d’élargir le répertoire, Gautier Capuçon a concocté un programme très varié, parcourant les grands tubes de la musique classique (Tchaïkovski, Bartók, Dvorák, Bizet, Grieg, Ravel, Delibes), des pièces commandées et créées par la classe d’excellence (Guillaume Conesson, Bryce Dessner) et des tubes tirés de la chanson ou du cinéma dont son dernier album regorge.

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.