Statistique en Suisse – Les accidents domestiques et de loisirs causent 2000 décès par an Chaque année, 570’000 personnes se blessent à la maison ou en pratiquant une activité, selon le Bureau de prévention des accidents (BPA). Frédéric Ravussin

Les accidents qui surviennent à domicile ou lors de la pratique de loisirs sont la cause de décès nettement plus nombreux que ceux causés par la circulation et le sport réunis en Suisse. C’est le constat que tire de nouveau le Bureau de prévention des accidents (BPA) dans le rapport de recherche approfondi qu’il vient de publier.

Au cours de sa vie, une personne subit en moyenne entre six et sept accidents domestiques et de loisirs suffisamment graves pour qu’ils nécessitent un traitement médical. Chaque année en Suisse, 570’000 personnes se blessent dans de telles circonstances. Et 2030 autres y perdent même la vie. Outre la grande souffrance occasionnée, ils génèrent des coûts, qui s’élèvent à 4,8 milliards de francs.

1700 chutes mortelles

Le rapport de recherche du BPA met le doigt sur trois types d’accidents aussi graves que fréquents. Les chutes arrivent en tête. Représentant près de la moitié des cas, elles sont la cause de quelque 1700 décès par année.

Si la plupart des personnes concernées ont plus de 64 ans, elles touchent également d’autres catégories d’âge. Notamment les enfants et les adolescents. Toutefois, les conséquences y sont proportionnellement moins graves et fatales que chez les seniors.

Les accidents qui entravent ou empêchent la respiration arrivent au deuxième rang de ce classement par leur nombre. Leurs conséquences sont même proportionnellement plus graves, voire fatales, que les chutes, puisqu’elles peuvent entraîner noyades et étouffements. Et ce sont les jeunes enfants qui en sont particulièrement victimes.

Enfin, les accidents survenus avec un moyen de transport en dehors de la circulation routière prennent la troisième place de cette catégorie des accidents domestiques. La majorité d’entre eux sont causés par des collisions mortelles avec un train. Mais ces accidents impliquent aussi les avions, les bateaux et les véhicules agricoles.

«Le principal groupe à risque est constitué des enfants de moins de 4 ans et des personnes de plus de 64 ans.» Le Bureau de prévention des accidents (BPA)

Logiquement, ce sont les personnes qui passent beaucoup de temps à la maison et qui n’exercent pas d’activité professionnelle qui constituent le principal groupe à risque.

Soit les personnes âgées de 64 ans et plus et les enfants jusqu’à 4 ans. Le BPA conçoit actuellement des mesures ciblées afin de réduire pour eux ce risque d’accidents. Au cours des cinq prochaines années, il entend intensifier ses efforts de prévention.

