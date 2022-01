Ski en Suisse – Les accidents sur les pistes font six morts par an

Les accidents sur les pistes font six morts par an

Le décès de l’acteur français Gaspard Ulliel mercredi à la suite d’un accident de ski en Savoie rappelle qu’une sortie à la neige peut rapidement se transformer en drame. Quelques jours plus tôt, une fillette de 5 ans était elle aussi décédée après avoir été percutée par un skieur à Flaine, une station proche de la frontière suisse.

Chaque année, près de 65’000 accidents impliquant des skieurs ou des snowboarders surviennent sur les pistes balisées en Suisse, selon le Bureau de prévention des accidents (BPA). Et six décès en moyenne sont à déplorer chaque année dans le pays. Les collisions entre personnes comme celles survenues en France voisine représentent environ 7% de l’ensemble des accidents de ski et 10% des accidents mortels.