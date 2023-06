Météo orageuse – Les accrobranches seront fermées cet après-midi Les violents orages attendus ont des conséquences avant même d’avoir éclaté. Les compagnies de navigation scrutent le ciel. Frédéric Ravussin

La météo annoncée pour ce jeudi après-midi ne fait pas bon ménage avec la pratique de l’accrobranche. TDG

Alors qu’un soleil estival baignait encore l’ensemble du canton ce jeudi matin, les Vaudois se préparaient à subir les violents orages annoncés depuis mercredi en fin de journée par Météo Suisse.

Ainsi, les fenêtres ont été fermées, les volets parfois tirés, alors que dans les jardins et sur les terrasses les parasols ont été repliés, les chaises longues et les tables mises à l’abri pour ne pas être renversées, voire emportées par des rafales de vent qui pourraient dépasser les 100 km/h au plus fort de la tempête.

Évacuations préparées

En première ligne aussi, les activités récréatives extérieures ont dû composer avec des conditions qui se répètent année après année dès les premiers jours d’été. «Nous sommes habitués et préparés. Nos employés sont formés et nous sommes à même d’évacuer 350 personnes en quinze minutes», explique ainsi Paul Chevalley, propriétaire de la société Parc Aventure qui gère notamment les accrobranches d’Aigle et du Signal-de-Bougy.

Les bateaux naviguent

La société, qui a enregistré l’annulation de toutes les courses d’école prévue ce jeudi, a encore accueilli des groupes jusqu’à 11 h. «Mais, conformément aux recommandations de la police cantonale, nous resterons fermés tout l’après-midi et ne rouvrirons nos portes que vendredi matin», reprend Paul Chevalley.

Sur le Léman, les navettes de la CGN assurent leur service habituel. Mais les responsables de la compagnie scrutent le ciel. «Nous n’avons rien prévu en amont, notamment parce que l’on sait que les orages sont des événements éphémères et localisés», souligne toutefois Mélanie Gay, coordinatrice média. Il en va de même pour les bateaux de la LNM, qui naviguent sur les lacs de Neuchâtel et Morat.

