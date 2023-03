Glacier 3000 – Les accros à l’adrénaline ont enfin pu dévaler le «mur noir» L’ultraraide Black Wall permet de relier le Scex rouge au col du Pillon. Si beaucoup de skieurs s’en réjouissent, la piste a connu une genèse controversée. Laurent Grabet

Des skieurs au départ du Black Wall, inauguré lundi. La piste, dont la pente atteint 46° (104%) par endroits, est accessible par un tunnel de 265 mètres nouvellement percé. KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Lundi, Glacier 3000 inaugurait son très attendu Black Wall. Piste noire présentée comme l’une des plus escarpées de la planète, la descente relie le Scex rouge au col du Pillon. Ce mur affiche 3 km pour 1000 m de dénivelé, auxquels on peut ajouter 3 km et 500 m si on emprunte avant lui la Red Run, qui part du sommet du domaine. Soit grand minimum dix minutes de descente non-stop.