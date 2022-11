Autour de Danielle Jacqui à Renens – Les acteurs du colossal chantier se souviennent Pour que l’œuvre monumentale de Danielle Jacqui naisse dans la cour de la Ferme des Tilleuls à Renens, tout un petit monde s’est mis au travail depuis 2015. Témoignages. Florence Millioud Henriques

Danielle Jacqui est arrivée en Suisse avant le vernissage pour superviser la pose des derniers éléments et réaliser les raccords de son «Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II» Keystone/Jean Christophe Bott

André Rouvinez, chef d’orchestre du projet

L’équipe qu’André Rouvinez (à dr.) a animée bénévolement pendant huit ans dans une ambiance de famille. Mario Del Curto

Pour parler du «Colossal», André Rouvinez rembobine huit ans de sa vie et pense immédiatement à ce jour de 2015, à Aubagne, en mission pour Mario Del Curto. «J’étais jeune retraité du Musée de l’Élysée et il m’avait demandé d’aller voir l’œuvre pour lui donner mon avis. Quand je l’ai vue au sol dans cette ancienne halle, j’ai eu un choc: c’était gigantesque. Et j’ai dit à Mario que c’était impossible donc… qu’il fallait le faire! Il a ri. On a mis une année pour établir le contrat de donation et pour réfléchir à la manière de faire l’inventaire des 4000 pièces. Finalement, c’est un drone qui est venu à la rescousse pour cataloguer ces 36 tonnes avant de les emballer dans les 159 caisses chargées par les cinq camions conteneurs qui sont arrivés le 1er mars 2016 à Renens.»