Marché du bien-être – Les acteurs du luxe se ruent sur le CBD Loin des boutiques de quartier underground, le dérivé du cannabis change de visage et s’invite dans les hotspots huppés, des boutiques hôtels sélects aux grands magasins parisiens en passant par les cliniques wellness les plus pointues. Gaëlle Sinnassamy

Le CBD séduit de nouveaux profils de consommateurs et apparaît comme le nouvel eldorado du luxe. NATALIYA VAITKEVICH/PEXELS

Sur le plan mondial, le CBD aurait généré 2,8 milliards d’euros en 2021, selon Grand View Research, avec une prévision de croissance de 21,2% par an jusqu’en 2029. Un marché colossal dont les acteurs du luxe ont flairé le potentiel. Qu’on le sirote en tisane, qu’on le hume dans un sauna ou qu’on s’en tartine lors d’un massage, le cannabidiol, plus généralement appelé CBD, a le vent en poupe et séduit de nouveaux profils de consommateurs.