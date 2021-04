Assemblée générale – Les actionnaires d’UBS approuvent toutes les propositions L’ensemble des propositions du conseil d’administration ont été validées jeudi par plus de 16’000 actionnaires lors d’une assemblée générale en ligne. Le président Axel Weber a par ailleurs été réélu pour un mandat d’un an.

Les salaires et autres bonus des cadres dirigeants d’UBS n’ont pas fait de remous auprès des actionnaires. KEYSTONE/Ennio Leanza

Les actionnaires de la banque UBS ont validé toutes les propositions du conseil d’administration lors de l’assemblée générale jeudi. Les taux d’approbation des points relatifs aux rémunérations ont même été supérieurs à l’année passée.

L’exercice, mené par le président Axel Weber, a été bouclé en ligne en un peu moins d’une heure. Plus de 16’000 actionnaires ont donné leurs instructions via un mandataire indépendant, représentant 2,15 milliards d’actions sur un total de 3,86 milliards.

Les salaires et autres bonus des cadres dirigeants de la banque aux trois clefs n’ont pas fait de remous, alors que l’an dernier, Ethos avait refusé le rapport sur les rémunérations. Celui-ci a été approuvé à 85,7%, soit un peu mieux qu’en 2020 (84,6%).

Tant la rémunération variable de la direction générale a été acceptée (84,8%), que la décharge aux organes dirigeants (91,4%). La proposition de dividende a été également plébiscitée (99,6% de oui). Le procès en appel pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illégal en France, dont le verdict est prévu pour septembre, n’a pas été évoqué.

«Pleine confiance» en Hamers

Le président Axel Weber a assuré que le directeur général «Ralph Hamers jouit de la pleine confiance du conseil d’administration dans la gestion de notre entreprise». Début décembre 2020, la justice néerlandaise a rouvert l’enquête sur la banque ING pour blanchiment d’argent, un tribunal des Pays-Bas ayant demandé au ministère public d’enquêter sur le rôle de l’ancien patron de l’établissement.

Ralph Hamers (à gauche) et Axel Weber (à droite) lors d’une conférence de presse à Zurich en février 2020. KEYSTONE/Walter Bieri

Axel Weber a par ailleurs été réélu pour un mandat d’un an. Ce devrait être le dernier pour celui qui est à la tête de l’organe depuis dix ans. Dans une présentation aux actionnaires publiée dans le cadre de l’AG, il est écrit que la succession du président est prévue pour 2022 et que la recherche d’un ou d’une candidate a commencé début 2021. Axel Weber lui-même et le directeur général Ralph Hamers sont impliqués dans le processus.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.