90% d’amendes en moins – Les adeptes de cannabis ont la vie de plus en plus facile Grâce à des juges fédéraux souples, les fumeurs craignent moins la police. Les amendes ont tellement baissé que l’OFS ne publie plus les chiffres. Mischa Aebi

Cette jeune femme risque une amende, car fumer du cannabis est toujours illégal. Mais grâce au Tribunal fédéral, beaucoup s’en sortent sans amende (image symbolique). Photo: Justin Tang, The Canadian Press (AP)

Le fait est que fumer du cannabis reste illégal à ce jour. On risque une amende de 100 francs. Mais pour les amoureuses et amoureux de l’herbe, il y a des nouvelles enivrantes: quiconque roule un joint en public ne risque presque plus de se voir infliger une amende. Le nombre d’amendes d’ordre pour consommation de cannabis s’est littéralement effondré, comme le montrent les chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS).