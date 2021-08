Athlétisme – Les adieux émouvants de Léa Sprunger à Lausanne La Vaudoise a effectué ses derniers tours de piste à la Pontaise, qu’elle a quittée heureuse et touchée par les nombreuses marques d’affection. Cyrill Pasche Lausanne

La Vaudoise reviendra à la Pontaise, mais dans le comité. AFP

Léa Sprunger a effectué son dernier tour de piste - un relais 4 x 100 m peu après sa course sur 400 m haies (5e en 54’’75) - et son dernier tour d’honneur «chez elle à Lausanne», dans son jardin. Des moments poignants pour la Nyonnaise, à qui il reste encore deux courses en carrière avant de raccrocher ses pointes. «J’ai essayé de profiter à fond de Ces moments. C’était poignant, il y avait beaucoup d’émotion. Mes amis, ma famille, mes supportrices et supporters étaient éparpillés un peu partout dans le stade. Je voyais des visages connus un peu partout», a souri la spécialiste des haies chronométrée en 54’’75 sur le tour de piste. «C’était une bonne course, avec un bon temps. J’ai de quoi être satisfaite», a dit la Vaudoise.

Après le relais 4 x 100 m, sa toute dernière course à la Pontaise, Léa Sprunger a été enlacée par les autres relayeuses et d’autres athlètes suisses. «Je l’ai juste serrée dans mes bras. Dans ces moments-là, il n’y a pas grand-chose à dire. Il n’y avait que de l’affection pour elle et je lui ai fait un immense câlin», a raconté Mujinga Kambundji, qui a connu de nombreux temps forts dans sa carrière sur le relais suisse aux côtés de Léa Sprunger. «Elle représente tant de choses pour l’athlétisme suisse et elle a tant apporté au relais 4 x 100 m», a ajouté la Bernoise.

Léa Sprunger a été très touchée par toutes ces marques d’affection. «Je pensais que j’allais terminer ma carrière dans un stade vide. Et là, j’ai encore eu la chance de courir dans un stade plein, dans une ambiance magnifique». La fin de carrière approche pour la Vaudoise, qui aura marqué l’histoire de l’athlétisme suisse. «Je ne suis pas triste. Pas du tout», a-t-elle dit avant de quitter la Pontaise. «Au contraire, j’ai profité de ces moments d’émotions pour la dernière fois, chez moi sur cette piste de Lausanne. Et je dois dire que depuis les Jeux, j'ai pris conscience de ce que j'ai pu apporter à l'athlétisme suisse.»

Afficher plus «Léa m’a énormément apporté, a expliqué la Tessinoise Ajla Del Ponte. J’ai pu l’observer pendant cinq ans. J’ai appris à être professionnelle grâce à elle. Elle m’a aussi aidé lors des moments plus difficiles. C’est vraiment une amie.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.